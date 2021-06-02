Профессия — помогать людям: как работа в социальной сфере становится призванием

Фото: Из личного архива

В нашем городе более 4 миллионов человек, которые нуждаются в социальной поддержке: граждане пожилого возраста, взрослые и дети с инвалидностью, многодетные семьи и другие группы населения. Всем требуется особое внимание. Зачастую социальными работниками становятся люди, неравнодушные к судьбам других и желающие им помочь. Своей личной историей поделилась Ольга Гребенкина, руководитель отделения социальной реабилитации инвалидов Территориального центра социального обслуживания «Арбат» (ТЦСО «Арбат»).

Как счастливая случайность превратилась в дело всей жизни

В 2001 году Ольга Гребенкина практически ничего не знала о профессии соцработника: она посвятила много времени воспитанию дочери и благоустройству дома, но в определенный момент задумалась о трудоустройстве.

— Много раз, приходя в детскую поликлинику с дочкой, я обращала внимание на стоящее рядом здание Центра социального обслуживания, — вспоминает Ольга.

Во время очередной прогулки Ольга зашла на территорию центра соцобслуживания и случайно познакомилась с его сотрудниками. Они сразу ею заинтересовались и предложили присоединиться к команде ЦСО, и буквально через несколько дней Ольга начала осваиваться на новом рабочем месте. Коллеги верили в нее и объяснили, что главное в такой работе — желание человека. А опыт приходит для всех со временем, и образование можно получить позже.

Действительно, в 2009 году Ольга окончила Российский государственный социальный университет. В начале трудового пути ее наставником была заместитель директора Надежда Толмачева, а с самого раннего времени и по сегодняшний день примером для сотрудников является директор ТЦСО «Арбат» Вера Яковенко. Ольге еще не раз пришлось убедиться, что при устройстве на работу ее коллеги были правы — с годами профессиональных знаний становилось все больше и больше. В 2017 году она прошла курсы повышения квалификации «Координация и организация групповой работы в системе социальной защиты населения», а в 2021 году —курсы по теме «Актуальные вопросы нормативно-правовых актов и правил по соблюдению требований доступности объектов социальной сферы».

Работа с людьми предполагает как наличие у человека особых навыков, так и стойкость характера. Ольга работает в ТЦСО «Арбат» с 2002 года и за это время приобрела новых друзей, пересмотрела свой собственный подход к социальной сфере, получила бесценный опыт. Конечно, было и трудно — временами даже хотелось уйти, но, помогая другим людям и видя их отдачу, результаты, не смогла оставить профессию.

Ольга вспоминает: в 2015 году к нам в отделение обратился молодой человек, который перенес черепно-мозговую травму, несколько операций и был направлен на реабилитацию. Поскольку у него была нарушена речь, мы использовали язык жестов и читали его пожелания на бумаге.

Прошло несколько лет, молодого человека не узнать: вместе со специалистами он не только добился полного восстановления речи, но и смог петь, уверенно двигаться и водить машину.

Помощь, забота и внимание

Оказалось, что у социальных работников особых секретов нет: они стараются всегда быть в хорошем настроении, улыбаться и эффективно решать проблемы людей, которым требуется социальная поддержка.

— Иногда с человеком нужно просто поговорить, — рассказывает Ольга Гребенкина. — В наш век технического прогресса часто не хватает простого человеческого общения.

Сейчас Ольга руководит отделением социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Арбат». На базе отделения с людьми, у которых есть нарушения по здоровью, работают специалисты: есть инструктор по адаптивной физкультуре, можно заниматься дыхательной гимнастикой, танцами и даже научиться стрелять из лука. Для людей, которые перенесли COVID-19, есть возможность посещать соляную пещеру, чтобы подышать «морским» воздухом и помочь легким восстановиться. Для тех, кто занимается творчеством, на базе отделения открыты художественная и танцевальная студии, кружок по бисероплетению и компьютерные курсы.

Вряд ли существует другая сфера деятельности, где сочувствие, понимание, жизненный опыт и мудрость играли бы такую важную роль, как в социальной работе. Многие люди приходят работать в социальную службу, но остаются в ней только те, кто способен отдавать частицу своей души и своего сердца, работая с людьми, которым требуется помощь, забота, внимание и любовь.

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