С высоты птичьего полета: где и на чем можно полетать в Москве и во сколько это обойдется

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Столица внутри МКАД является бесполетной зоной, в которой разрешено летать только бортам спасателей, скорой помощи, полиции и руководства страны. Однако за кольцевой автодорогой это правило не действует. «Вечерняя Москва» разбиралась, где и на чем можно полетать в столичном регионе, на что посмотреть и во сколько это обойдется.

Где полетать

Руководитель одного из московских аэроклубов, пилот Борис Николаев рассказал, что в регионе самыми красивыми объектами, на которые стоит посмотреть с высоты, являются реки. Например, Ока в районе Серпухова. По словам эксперта, в Подмосковье достаточно однообразный ландшафт — поля и леса, поэтому при полете над реками кажется, что они — что-то невероятное и необычное.

— Интересно смотреть, как река изгибается, бликует. Красиво выглядит. Но, честно говоря, самое крутое — ночной полет над МКАД, — отметил Николаев.

Эксперт также добавил, что населенные пункты в области с высоты птичьего полета рассматривать неинтересно, так как «они выглядят просто большими пятнами». По его словам, для наблюдения нужны крупные ориентиры.

Мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту, владелец одного из московских аэроклубов Дмитрий Самохвалов также заявил, что ландшафт в регионе практически везде одинаковый. Он тоже посоветовал полюбоваться на МКАД. По словам эксперта, для удачной и запоминающейся на всю жизнь экскурсии важно правильно выбрать время ее проведения.

— В первый полет (неважно над чем) все будет выглядеть восхитительно. Прекрасно лететь после дождя, когда атмосферу делает освещение, перед закатом или на рассвете. Погода — это ощущение. Собираться в полет в обед — неудачное время: идет прогрев воздуха, солнце в зените и теней нет, но есть болтанка, — отметил Самохвалов.

Также он добавил, что планировать экскурсию лучше в период с 16 до 20 часов. По словам Самохвалова, для первого полета достаточно 10–20 минут, чтобы получить эмоции и насладиться красотой пейзажей.

На вертолете

Прогулка в небе на вертолете позволит увидеть город и природу с непривычного ракурса. Компаний, которые в этом помогут, сегодня много. Средняя цена полета продолжительностью 15 минут составляет около 15 тысяч рублей. За эти деньги вполне реально полюбоваться на национальный парк «Лосиный Остров», расположенный на северо-востоке Москвы и Подмосковья, а также на Большой Строгинский затон или ландшафтный парк «Митино».

Из вертолета можно также посмотреть на Павшинскую пойму, «Москву-Сити», Останкинскую башню, МГУ, Поклонную гору, Речной вокзал, а еще — на инновационный центр «Сколково» и даже на аэропорт Шереметьево.

Кроме того, на летательном аппарате возможно отправиться на полноценную экскурсию по городам Золотого кольца. Она длится больше полутора часов. Правда, заплатить за такое удовольствие придется не меньше 50 тысяч рублей. С высоты можно увидеть, например, Звенигород и купола его церквей и храмов или Сергиев Посад и неповторимую архитектуру Троице-Сергиевой лавры.

Стоит отметить, что нередко компании, которые организовывают полеты на вертолетах, предоставляют клиентам различные дополнительные услуги. Так, например, в небе можно сделать предложение руки и сердца второй половинке, а по возвращении на базу — отпраздновать ее согласие фуршетом с шампанским и фруктами. Среди необычных услуг компаний есть даже размещение на земле плаката с поздравлением, который можно будет увидеть с воздуха. Отдыхающим также предлагают полет на рыбалку или деловую встречу.

Обычно в полет на вертолете не берут детей до 5 лет. Беременным женщинам можно летать только на ранних сроках, но главное, чтобы они не испытывали волнения и страха.

На самолете

Хорошей альтернативой вертолетной прогулке является экскурсия на самолете. Во-первых, полет на этом воздушном транспорте дешевле. Тридцать минут в небе обойдутся в 8–10 тысяч рублей. Во-вторых, полет на самолете может принести больше эмоций. Так многие компании разрешают управлять летательным аппаратом под контролем пилота. Кроме того, командир может продемонстрировать пассажиру элементы сложного пилотажа.

Что касается маршрутов для полетов, то в большинстве своем они такие же, как для вертолетных прогулок. Посмотреть на достопримечательности в регионе можно на различных типах самолетов.

Кстати, некоторые компании предлагают полеты на истребителях и штурмовиках. Фигуры высшего пилотажа на реактивных самолетах исполняются на скорости от 230 до 600 километров в час. Стоимость такого необычного развлечения — 40–80 тысяч рублей.

Ограничения для прогулок на простых самолетах обычно такие же, как и для экскурсий на вертолетах. Что касается полетов на реактивных самолетах, то здесь все строже: летать нельзялюдям с заболеваниями сердца или опорно-двигательного аппарата, беременным женщинам и детям до 16 лет. Кроме того, устанавливается ряд ограничений по весу и росту пассажиров.

На параплане

Эйфорию от чувства невесомости можно испытать в полете на параплане. Правда, столицу посмотреть не получится — полеты проводятся в области. Параплан может поднять человека на высоту около 500 метров и парить со скоростью до 65 километров в час. Полет над красотами природы длится в среднем до 30 минут.

К полету на аппарате не допускаются граждане до 18 лет и, конечно, беременные женщины. Также летать на параплане нельзя людям, у которых есть заболевания опорно-двигательного аппарата, так как на старте аппарата нужно будет пробежаться, и заболевания сердца или нервной системы.

Необычный и экстремальный полет обойдется в районе трех–четырех тысяч рублей. Многие компании предлагают видеосъемку мероприятия. Она оплачивается отдельно.

На гигроплане

Незабываемые ощущения можно получить во время полета на гигроплане, который еще называют гидросамолетом. Он уникален тем, что может взлетать с поверхности воды и приземляться на нее. Правда, предложений полетать и поплавать на таком аппарате в регионе немного.

Компании, которые проводят экскурсии на гигропланах, предлагают гражданам, помимо обычной познавательной прогулки, устроить рыбалку, высадившись на озере или реке, или искупаться. Кроме того, гидросамолет, например, может летать за пределами МКАД, а после, приводнившись на водную гладь Москвы-реки, заплыть в город. Поэтому на аппарате получится и полетать вблизи столицы, и полюбоваться на ее красоты внутри.

Стоимость необычного времяпровождения зависит от выбранной программы экскурсии. Так, например, получасовая прогулка обойдется в сумму около 15 тысяч рублей, а сорокаминутная — около 20 тысяч. Отправиться в путешествие на гидросамолете могут все желающие старше 18 лет.

На шаре

Полет на воздушном шаре — необычно и романтично. Аппарат может подниматься до 500 метров над землей. На такой высоте, конечно, открываются захватывающие виды. Полеты на шарах проводятся только в области. Длятся они обычно около часа. Но этого времени, как сообщают компании, будет достаточно, чтобы насладиться красотами природы. Сегодня предложений на такое развлечение много. Заплатить за эмоции придется в районе 20 тысяч рублей.

Важно отметить, что летать на аппарате запрещено детям до шести лет и не рекомендуется беременным женщинам. А вот те люди, которых обычно укачивает в транспорте, могут смело отправляться в путешествие: в шаре не укачивает.

Стоит знать, что полет на аппарате нужно планировать заранее. Ведь он возможен только с восходом солнца и за три часа до заката. Это связано с термическими потоками, которые небезопасны для полета на шаре днем. Кроме того, путешествие может и вовсе не состояться из-за неподходящей погоды для полетов.

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