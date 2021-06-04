Денежный сезон: как найти подработку на лето и сколько за нее платят

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Лето — хорошее время, чтобы найти подработку: с началом сезонной работы и периода отпусков на рынке труда появляется множество вакансий с различным типом занятости. «Вечерняя Москва» узнала, как и где найти подработку и сколько денег она принесет.

Поиск мотива

Перед тем как приступать к просмотру вакансий, нужно определиться с главным мотивом поиска подработки. Желание поработать дополнительно может быть мотивировано разными обстоятельствами. Кому-то хочется просто больше денег, кому-то нужно поддержать квалификацию и получить возможности для профессионального роста, пополнив портфолио или расширив круг полезных знакомств. А есть те люди, которые ищут подработку просто потому, что им скучно.

После необходимо определиться со временем, которое человек готов тратить на дополнительную работу. Так, занятость бывает сезонная, на неполный рабочий день и в свободное от основной работы время. Далее нужно понять, какой формат работы наиболее приоритетен: хочется работать очно или удаленно. Важно, чтобы подработка не мешала основной деятельности.

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказывает, что в результате анализа всех пожеланий к дополнительной работе человек придет к трем основным критериям поиска: любая работа или работа только по специальности, тип занятости и условия работы.

— Все это поможет вам искать сразу только то, что нужно, отсеивать вакансии и предложения, которые точно не подходят, и подготовиться к вопросам потенциальных работодателей об удобном графике и формате работы, — говорит Игнатова.

Коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий подчеркивает, что при поиске подработки также важно учитывать, что некоторые работодатели выплачивают заработную плату за каждый выполненный заказ или за короткий период времени. Например, ежедневно или еженедельно.

— Для подработки можно выбрать любую вакансию, которую удобно совмещать с учебой или основной работой, или ту, что связана с основной работой, — добавляет он.

На что обратить внимание

Вице-президент по работе с соискателями SuperJob Елена Никифорова рассказывает, что при поиске подработки очень важно следовать алгоритму, который поможет найти хорошую работу и не оказаться обманутым. Первое — нужно выбирать крупные проверенные компании, которые предлагают варианты работы на неполный день или участие в кратковременных проектах. Второе — стоит читать отзывы и изучать информацию о компании.

— Не соглашайтесь на устные договоренности, просите заключить договор. Не давайте копии документов малоизвестным компаниям. Внимательно читайте договор и предлагаемые условия, — дополняет Никифорова.

Она добавляет, что при поиске вакансий на ресурсах, где нет отлаженного механизма модерации объявлений о работе, стоит насторожиться, если предлагается слишком высокая зарплата за несложную работу. Также нужно быть осторожным, если для трудоустройства нужно пройти предварительное платное обучение или вообще что-то просят оплатить. Вызвать подозрение должно и размытое описание обязанностей, из которого до конца не ясно, в чем заключается работа.

В Центре «Моя карьера» советуют перед поиском работы подготовить резюме, которое будет отражать все пожелания к подработке и навыки соискателя. В пресс-службе добавляют, что подбирать вакансии лучше через консультантов московской службы занятости или самостоятельно с помощью интернет-платформ по подбору персонала.

— Устраиваясь на временную работу, так же, как и на постоянную, нужно официально оформить трудовые отношения с работодателем. Договор даст гарантию, что вы получите зарплату за отработанный период и он будет учтен в трудовой стаж, — отмечают в центре.

Где подработать и за сколько

В «Моей карьере» рассказывают, что в настоящее время в базе вакансий Московской службы занятости более 18 тысяч вакансий с частичной занятостью. В центре отмечают, что летом набирает обороты навигационный сезон, поэтому появляются вакансии береговых рабочих, обслуживающего персонала на прогулочные теплоходы. Кроме того, в городских парках идет набор операторов аттракционов и сотрудников павильонов велопроката, продавцов мороженого и прохладительных напитков.

— В летний период можно также подработать продавцом-консультантом или кассиром в одной из сетей розничной торговли, аниматором, вожатым, курьером, промоутером, помощником по выгулу собак, контролером на спортивных и культурно-массовых мероприятиях, маркетологом или программистом на летних проектах, — добавляют в центре.

Корицкий рассказывает, что сегодня для москвичей доступно больше двух тысяч вакансий с частичной занятостью. Жители столицы могут подрабатывать водителями, курьерами, сервисными инженерами, монтажниками дверей, агентами по недвижимости, комплектовщиками или операторами кол-центров. Так, курьер на велосипеде без опыта работы может зарабатывать в столице от 55 до 65 тысяч рублей. А, например, техник по вентиляции и кондиционированию — от 46 тысяч рублей.

— В летний период число вакансий с частичной занятостью растет из-за увеличения сезонной работы, — отмечает он.

По словам руководителя Исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой, сезонную занятость на лето предлагают подмосковные теплицы и хозяйства, а также ретейл, общепит и гостиничный бизнес. Так, сортировщик цветов может заработать за месяц 50 тысяч рублей, а сборщик грибов — 40 тысяч.

Как добавляет Голованова, в качестве дополнительной занятости в свободное от работы время «сейчас наиболее реально устроиться курьером и водителем». Заработать водителем такси, например, получится в районе 40 тысяч и выше. Однако специальности на неполный день чаще всего встречаются в IT, медицине, образовании, финансах, проектировании. Так, например, врач-кардиолог может подработать летом за зарплату выше 40 тысяч рублей в месяц, а бухгалтер — за 30 тысяч в месяц.

По словам Игнатовой, в столице более пяти тысяч предложений для подработки связаны с занятостью в продажах: требуются кассиры, консультанты, мерчандайзеры. Еще около трех тысяч вакансий опубликовано для поиска административного персонала. Кроме того, свыше двух тысяч компаний ищут рабочий персонал.

— На начало июня в Москве размещено более 20 тысяч вакансий с подработкой. Также от 400 до 500 объявлений размещены в соседних городах — Подольске, Балашихе, Химках, Красногорске. Это может быть полезно, если соискатель живет в области и хочет найти подработку поближе к дому, — рассказывает Игнатова.

Она подчеркивает, что доход от подработки будет отличаться в зависимости от времени, которое соискатель готов посвятить труду, и требуемой квалификации. Однако больше половины открытых вакансий с подработкой в городе предполагают заработную плату на уровне 50 тысяч рублей.

Читайте также: Английский, права на трактор и балалайка. Чему можно научиться за лето