Английский, права на трактор и балалайка. Чему можно научиться за лето

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Лето — прекрасное время не только для отпуска, прогулок и встреч с друзьями, но еще и для того, чтобы научиться чему-то новому. За три месяца, или за 90 дней, можно освоить новую профессию, игру на музыкальном инструменте или отличиться в спортивных достижениях. «Вечерняя Москва» узнала, какие необычные и полезные в жизни навыки реально приобрести за три месяца.

Права на управление транспортом

Многие автошколы готовят будущих автомобилистов сразу по трем формам: вечерней, выходного дня и дистанционной. Срок обучения в школе зависит и от выбранной формы посещения теоретических и практических занятий и от категории прав, которую хочется получить. Для того чтобы научиться управлять автомобилем, потребуется от полутора до трех месяцев.

Как рассказывает автоэксперт Дмитрий Славнов, обучаться вождению летом даже проще, нежели в другое время года. В теплое время года светлеет раньше, темнеет позже и дороги посуше.

— Сдать на права получится быстрее. Думаю, и обучение будет более качественным, ведь учеников в автошколах будет меньше, — говорит эксперт.

Также Славнов отмечает, что за лето можно научиться управлять не только автомобилем, но и мотоциклом, квадроциклом или снегоходом.

— Возможно получить даже права тракториста-машиниста, а по осени можно будет ездить по болотистым местам, — добавляет эксперт.

ГТО

За три летних месяца подготовиться к сдаче норм «Готов к труду и обороне» вряд ли получится, если ранее человек не занимался всесторонним физическим развитием. Однако почти за девяносто дней можно пройти все испытания комплекса ГТО и получить за особые успехи и достижения награду в виде золотого, серебряного или бронзового значка.

Стоит отметить, что нормы комплекса, его упражнения, разделены по возрастам и половому признаку. Однако есть обязательные испытания для всех: например, подтягивание и бег. Также есть испытания на выбор: плавание, прыжок в длину, бег на лыжах.

Чемпион Европы по атлетическому многоборью, фитнес-тренер Лев Гончаров рассказывает, что перед сдачей норм нужно трезво оценить свои физические возможности. Для этого можно выйти на стадион, выполнить все упражнения из списка обязательных, а после сопоставить полученные результаты с нормативами.

— Прежде чем ставить перед собой цель в ближайшие месяцы получить значок, нужно знать, что ты умеешь, — говорит Гончаров.

Он отмечает, что сдать все нормативы ГТО можно в течение трех месяцев. За это время результаты по каждому упражнению возможно пересдавать трижды.

Новый язык

Современный мир нередко требует от человека знания международного английского языка. Мы сталкиваемся с этим языком в работе, в путешествиях, в искусстве, в программах и приложениях на гаджетах и даже в инструкциях к ним.

Как говорит репетитор по английскому Георгий Долголенко, освоить самый распространенный в мире язык можно за лето. Для этого, по его словам, нужно пару раз в неделю находить по два с половиной часа на обучение языку и искренне хотеть получить новые знания.

— Самая главная рекомендация — практика. Это чтение, просмотр фильмов и сериалов на английском языке с английскими субтитрами. Полтора часа — практика, еще 30–45 минут — грамматика, — говорит Долголенко.

Также он отмечает, что изучать язык лучше с преподавателем, который ответит на все вопросы, связанные с непониманием оборотов и тонкостей иностранной речи, и поможет следовать правильному и четкому плану обучения.

Новая профессия

За лето можно освоить даже новую профессию. Так, например, за два–три месяца можно стать парикмахером. Сегодня различные школы проводят курсы парикмахеров, обучившись на которых можно без труда стричь и окрашивать волосы. Кроме того, после обучения выдается диплом с присвоением квалификации, который поможет даже устроиться на работу парикмахером.

Как рассказывает директор одной из школ парикмахеров Наталья Ценова, школы предлагают различные по продолжительности курсы. Однако важно выбирать те, на которых большее время уделяется именно практическим занятиям, а не теории.

— Можно обучиться классическому набору стрижек, рассчитывать рецепт краски для окрашивания, освоить основные формулы. Но важно, чтобы курс состоял на 75 процентов из практики, ведь в первую очередь — это дело о навыках, — говорит эксперт.

За два–три месяца также можно стать массажистом. Для этого необязательно иметь медицинское образование, достаточно записаться на курсы. За несколько недель реально освоить навыки в работе с разными зонами тела и узнать о технике проведения ароматерапии. После обучения также выдается свидетельство, позволяющее устроиться на работу, связанную с полученными умениями.

Массажист Виктор Блохин рассказывает, что, пройдя курсы, можно получить знания и навыки для выполнения любительского массажа, например, родственникам. А профессионалом за лето стать не получится.

— Устроиться после курсов на работу реально, но надо будет в процессе работы доучиваться. Для того чтобы выполнять медицинский массаж, нужно получить медицинское среднее профессиональное образование — отучиться как минимум четыре года, — говорит Блохин.

Музыкальные инструменты

Педагог по вокалу и гитаре Валерий Наумов говорит, что за лето можно с легкостью научиться играть на гитаре. Для этого на первых порах обучения важно заниматься с педагогом два раза в неделю по часу. И тогда уже к осени получится не только сыграть легкую незатейливую композицию, но и даже музыкальную пьесу.

— Самые простые песни — от шансона до сложных композиций и пьес — можно выучить за три месяца. Но сначала нужно позаниматься с преподавателем, а потом просто оттачивать навыки самостоятельно, — говорит Наумов.

Также он отмечает, что обучаться игре нужно с желанием, интересом и любовью к инструменту. Кроме того, важно понимать, что наработанные навыки с педагогом нужно постоянно поддерживать: для этого придется упражняться на гитаре каждый день.

За лето реально научиться играть даже на балалайке. Для этого стоит найти преподавателя по игре и три часа свободного времени каждый день. По словам репетитора игры на балалайке Тихона Чабусова, новому навыку легче обучаются дети, но и взрослые за три месяца могут показать высокие результаты.

— В первый месяц можно научиться играть простые мелодии. Но здесь главное не мелодии, а техника игры. А вот к третьему месяцу вполне реально играть достойно, — говорит Чабусов.

По его словам, дети проще обучаются игре на музыкальном инструменте, потому что менее зажаты и больше открыты новому и неизвестному. Репетитор добавляет, что для освоения звонкого инструмента нужно побороть стеснение и попрощаться с мыслями о том, что ничего не получится.

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