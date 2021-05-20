Как школьникам и студентам заработать во время летних каникул в Москве

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Летом некоторые подростки предпочитают отдыху возможность подзаработать. По данным сервиса по поиску работы Superjob, примерно 15 процентов родителей в России заявили, что их дети планируют найти подработку в период летних каникул. Насколько тяжело несовершеннолетнему соискателю найти работу в Москве, как пандемия повлияла на этот сегмент рынка труда, какие необычные вакансии появились для подростков, выясняла «Вечерняя Москва».

«Желанием не горят»

С начала 2021 года в столице для подростков появилось совсем немного вакансий. Как рассказала корреспонденту «ВМ» руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая, на портале HeadHunter в период с января по 20 мая было опубликовано всего 500 данных предложений.

— Средние зарплаты в таких вакансиях находятся в пределах 40–60 тысяч рублей. Для сравнения: в профобласти «начало карьеры, студенты» в столице за тот же период было открыто 40,5 тысячи вакансий, — указала собеседница издания.

По ее словам, обычно работодатели «не горят желанием нанимать несовершеннолетних», но ситуацию исправляют программы летней занятости для старшеклассников и студентов. В их рамках создаются школьные трудовые бригады и отряды мэра, куда берут ребят от 14 до 18 лет включительно.

— Участники трудовых формирований выбирают направления по интересам — отличный вариант для профориентации, — заявила эксперт.

Она уточнила, что сегодня школьники могут сами спокойно отыскать интересующие их вакансии, используя различные интернет-ресурсы (соцсети, группы в мессенджерах, профильные сайты и тому подобное).

«Берут даже дошкольников»

Святицкая, ссылаясь на российское законодательство, напомнила, что официальный трудовой договор можно заключать только с 14 лет. Для этого нужно письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Ребята, которые идут работать в кино, театр, модельный бизнес и рекламу, могут устроиться без этих документов. По словам собеседницы «ВМ», в эти сферы берут даже дошкольников.

Значительно проще устраиваться 16-летним соискателям и учащимся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними говорят по-взрослому: договор составляется на общих основаниях, сказала Святицкая. Если для подростка это первое место работы, то компания, куда он пришел, обязана оформить ему трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования.

Помимо прочего, для несовершеннолетних работников существуют ограничения трудового графика. Продолжительность рабочего дня зависит от возраста подростка: по четыре часа в день максимум — для детей с 14 до 15 лет; по пять часов — для ребят 15 и 16 лет; по семь часов — для соискателей в возрасте от 16 до 18 лет. Рабочая неделя также сокращена, дополняет представитель hh.ru: не более 24 часов в неделю — для подростков до 16 лет и не более 35 часов в неделю — для детей 16–18 лет.

Также руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова обратила внимание на то, что детей не возьмут выполнять сложную и тем более опасную для их здоровья работу. Согласно Трудовому кодексу, деятельность, которую вверяют подростку, должна быть легкой, не причиняющей вреда и не нарушающей процесс обучения.

В свою очередь профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, адвокат Марина Буянова выделила три ключевых момента, на которые подросток и его родители должны обращать внимание при устройстве на работу.

— Несовершеннолетний работает по сокращенному графику; подросткам не разрешается заниматься опасной деятельностью; с юными соискателями работодатель не может заключать договор о полной материальной ответственности, — перечислила эксперт.

Чтобы защитить ребенка от возможной эксплуатации его труда, Буянова также посоветовала ознакомиться с разделом ТК об особенностях заключения трудового договора с лицами моложе 18 лет.

При возникновении нештатных ситуаций собеседница «ВМ» рекомендует обращаться в профсоюзы, где адвокаты могут бесплатно проконсультировать по имеющейся проблеме.

Термометристы, флористы и ведущие квестов

В hh.ru «ВМ» рассказали, что в целом по России работодатели часто ищут молодых соискателей на следующие позиции: копирайтер — наборщик текстов, официант кафе-пекарни, сборщик заявок, продавец-консультант за брендированной стойкой, курьер-почтальон, пеший курьер на лето, администратор детских аттракционов в ТЦ, ведущий квестов.

В Москве, по данным сервиса, этим летом подростки могут найти много вакансий с помощью упомянутой программы летней занятости для старшеклассников и студентов. Так, столице потребуются юные рабочие по благоустройству территорий, помощники библиотекарей, вожатые, помощники корреспондентов.

Специалисты отмечают, что пандемия COVID-19 серьезно ударила по рынку труда и в 2020 году количество вакансий для подростков резко уменьшилось. Этим летом, как ожидают специалисты, больше всего возможностей для трудоустройства несовершеннолетних будет в сфере курьерской доставки. При полной занятости подросток может получать в среднем 55 тысяч рублей на руки, сказали в компании.

— Веяния ковидного времени: в прошлом году появились вакансии термометристов (основная обязанность — измерение температуры посетителей общественных мест), претендовать на которые могут в том числе и несовершеннолетние, — добавила представитель сервиса Наталья Голованова.

По ее словам, для московских юношей и девушек распространены еще четыре интересные позиции: стажер и ассистент менеджера в рекламном агентстве (по 30 тысяч рублей в месяц), флорист (12 тысяч) и маркетолог (семь тысяч рублей).

«Кинуть ребенка»

Марина Буянова также предупредила о последствиях приема на работу без заключения соответствующего договора. Иногда, говорит юрист, детей берут без трудового соглашения на несложную работу.

— Например, раньше часто бывали случаи, когда ребенка брали в киоск — мороженое продавать, соки… Но в итоге (из-за неопытности молодого сотрудника — прим. «ВМ») получается недостача, а ответственность ложится на плечи ребенка, — рассказала эксперт.

Святицкая подтвердила, что подросткам с очень высокой вероятностью могут предложить работу без оформления по трудовому договору. Каждый пятый респондент, уходивший трудиться без соглашения, впоследствии сталкивался с тем, что ему не выплачивали зарплату, обратила внимание собеседница издания.

— Учитывайте, что при работе без договора недобросовестный работодатель может банально кинуть вашего ребенка с оплатой, — подчеркнула она, обращаясь к опекунам будущих работников. — Кроме того, если при исполнении трудовых обязанностей с ребенком произойдет несчастный случай по вине работодателя, добиться материальной компенсации будет крайне сложно. На всякий случай посоветуйте ребенку сделать селфи в процессе работы и сохранить переписку с работодателем: при плохом сценарии это поможет добиться справедливости через трудовую инспекцию.

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