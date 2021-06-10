Скорая помощь: как «Московский инвестор» помогает ведению бизнеса в столице

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Через онлайн-сервис инвестиционного портала столицы «Московский инвестор» можно не только задать вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов, но и направить предложения по улучшению инвестиционного климата столицы.

Для создания комфортной и эффективной бизнес-среды необходим постоянный диалог власти и предпринимателей. Оперативная обратная связь помогает вовремя находить болевые точки, вырабатывать способы решения проблем, определять стратегию взаимодействия, чтобы как можно больше предпринимателей могли инвестировать в город и пользоваться программами поддержки.

— Объем частных инвестиций в экономику Москвы ежегодно увеличивается: за последние 10 лет он вырос почти втрое. В прошлом году, несмотря на пандемию, инвесторы вложили в развитие города более 3,6 триллиона рублей, что на 1,7 процента больше, чем годом ранее. Онлайн-сервис «Московский инвестор» позволяет нам оперативно узнавать о запросах потенциальных инвесторов, определять стратегию взаимодействия с ними, чтобы дать возможность большему количеству предпринимателей инвестировать в город и пользоваться программами поддержки. Сейчас сервис включает в себя восемь разделов, а перечень тем, по которым можно направить вопрос, регулярно обновляется в соответствии с потребностями бизнеса, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

От малого бизнеса до промышленников

Для удобства пользователей в «Московском инвесторе» внедрен классификатор — это систематизированный перечень вопросов по различным тематикам. Он формируется исходя из анализа запросов предпринимателей, которые поступают на линию прямых обращений Городского агентства управления инвестициями — оператора инвестпортала. Если вопрос пользуется спросом, он добавляется в классификатор. Кроме того, найти нужную тематику можно по ключевым словам.

— Перечень тем, по которым можно направить вопрос, регулярно обновляется в соответствии с потребностями бизнеса. Изначально в «Московский инвестор» входили разделы, связанные с землей и недвижимостью, городскими торгами, поддержкой промышленности и налогообложением. В этом году добавилось еще четыре раздела. Один из последних, «Строительство», позволяет получить консультации или сообщить о сложностях, возникающих при реализации на территории города девелоперских проектов на разных этапах строительства — от предпроектной подготовки до монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию, — пояснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Кроме того, в 2021 году в «Московском инвесторе» открыли раздел, посвященный поддержке малого и среднего бизнеса: субсидированию, льготному кредитованию, участию компаний в выставках и деловых миссиях. Другие два новых раздела помогут найти ответы на вопросы, связанные с подключением к инженерным сетям при локализации производства на промышленных площадках Москвы, а также с получением разрешений и лицензий в образовательной сфере и здравоохранении.

В разделе «Земля и недвижимость» содержатся вопросы, связанные с получением отсрочек арендных платежей, арендой и выкупом земли, согласованием границ и изменением вида разрешенного использования участков. Здесь же можно получить консультацию при возникновении проблем с переходом на арендную льготную ставку при участии в программе «1 рубль за квадратный метр».

Категория «Торги» объединяет вопросы, часто возникающие у участников аукционов по аренде и продаже городского имущества, а также у предпринимателей, которые собираются в них участвовать, — это порядок осмотра объектов, особенности проведения закупочных процедур, заключение договоров.

При возникновении сложностей с присвоением статуса промышленного комплекса или получением субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, а также льготных займов следует выбрать категорию «Поддержка промышленности». Кроме того, в этой категории можно получить обратную связь по локализации производства в особой экономической зоне «Технополис «Москва» — получению статуса резидента, аренды земли и помещений, а также преференций, которые предоставляются резидентам ОЭЗ.

Решение проблем за десять дней

С помощью «Московского инвестора» предпринимателю — как представителю малого бизнеса, так и крупного завода — больше не нужно писать письма и звонить в разные инстанции, все вопросы он может решить онлайн. Для этого ему нужно выбрать подходящую тематику в классификаторе онлайн-сервиса и заполнить специальную форму. Свое обращение он может также сопроводить дополнительными материалами — это упростит и ускорит процесс. Вопрос будет сразу направлен в профильное ведомство для подготовки ответа. Например, сообщения по вопросам строительства попадают напрямую в Комитет по архитектуре и градостроительству и Комитет государственного строительного надзора.

— Отправить сообщение с помощью сервиса «Московский инвестор» может любой зарегистрированный пользователь сайта investmoscow.ru. Срок ответа обычно составляет не более 10 рабочих дней: его направляют в личный кабинет заявителя на инвестпортале, а также на электронную почту, указанную при регистрации. В отдельных случаях срок ответа может быть увеличен, но не превысит 30 дней с момента регистрации сообщения. Если заявителю не удастся решить свою проблему, то он сможет направить сообщение на доработку напрямую в Штаб по защите бизнеса, — рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Многие московские инвесторы уже оценили работу нового цифрового сервиса на сайте investmoscow.ru, удобство и простоту его использования, оперативное реагирование на обращения.

Так, генеральный директор компании, которая строит в Москве мясоперерабатывающее производство и обладает статусом инвестиционного приоритетного проекта, рассказал о своем опыте использования онлайн-сервиса.

— Мы решили получить субсидию на возмещение части процентов по кредиту на создание имущественного комплекса и по технологическому присоединению, а также планируем получить субсидию на возмещение части процентов по кредиту или лизингу за приобретение оборудования. Возникали вопросы, которые требовали оперативного решения. А на инвестпортале в сервисе «Московский инвестор» есть раздел, посвященный данной проблематике, — решили им воспользоваться. Наше обращение было быстро рассмотрено, исчерпывающий ответ мы получили в течение нескольких дней. Сервис, несомненно, значительно упрощает работу инвесторов, максимально переводит в онлайн-режим взаимодействие с властью, — рассказал генеральный директор производственной компании Вадим Акопов.

Своим впечатлением о «Московском инвесторе» поделился и генеральный директор другой столичной организации Алексей Анисимов. Компания, с 2017 года являющаяся промкомплексом Москвы, ежегодно успешно подтверждает этот статус через Инвестиционный портал. Но недавно инвестор столкнулся с технической ошибкой при подтверждении статуса и для решения проблемы решил обратиться в правительство столицы через сервис «Московский инвестор».

— Уже на следующий день с нами связались и представители технической поддержки, и Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В этот же день проблема была решена: электронное заявление на подтверждение статуса промкомплекса было отправлено. Мы высоко оцениваем как работу данного сервиса, так и в целом работу департамента по оперативному решению проблем, возникающих у промышленных предприятий, и благодарим за эффективное взаимодействие, — сказал Алексей Анисимов.

Есть предложения? Направляйте

С помощью «Московского инвестора» можно не только сообщить о сложностях, возникших при осуществлении предпринимательской деятельности, или задать вопрос по конкретному проекту, но и направить свои предложения по развитию инвестиционного потенциала Москвы. Алгоритм работы аналогичен: нужно нажать кнопку «Направить предложение», заполнить форму, описать предложение и приложить документы. Такие сообщения направляются в проектный офис по улучшению инвестиционного климата в Москве, а ответ также появляется в личном кабинете в течение десяти рабочих дней и направляется по электронной почте.

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