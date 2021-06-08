Деловой центр площадью около пяти миллионов «квадратов» построят в Коммунарке

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Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

В развитие административно-делового центра в Коммунарке инвестировали 280 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий столицы.

Из этих средств 31 миллиард рублей уже потратили на строительство больницы № 40; 2,8 миллиарда — на строительство префектуры ТиНАО; 58 миллиардов ушло на создание транспортной инфраструктуры.

— Административно-деловой центр «Коммунарка» – одна из точек роста Новой Москвы, которая даст импульс развитию новых территорий. Полагаю, что полное завершение проекта мы увидим лет через 10, — цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Жидкина.

По его словам, планируется построить около пяти миллионов «квадратов» недвижимости. Это в свою очередь позволит создать почти 80 тысяч рабочих мест. При этом 64 процента средств вложили частные инвесторы.

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