Андрей Бочкарев сообщил о планах Москвы нарастить число рабочих из регионов РФ

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Столица планирует наращивать количество рабочих из регионов России и дружественных государств на стройплощадках города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 5 июня.

Он отметил, что столица часто сталкивается с проблемой нехватки рабочих рук на стройках, так как в городе более тысячи стройплощадок. Пандемия обострила эту проблему, пояснил заммэра. Он уточнил, что в последнее время вакансии начали заполнять специалисты из Москвы и Подмосковья.

— Тем не менее объем строительства в Москве огромен и продолжает расти, поэтому рабочих рук никогда не будет хватать. В дальнейшем на наших стройплощадках мы планируем наращивать количество рабочих из других регионов страны и дружественных государств, — сказал Андрей Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как освоение промзон сказывается на приросте жилья в столице.

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