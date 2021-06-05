Андрей Бочкарев: Москва — лидер по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Москва заслуженно остается лидером по качеству инвестиционного климата и флагманом в вопросе снижения административных барьеров. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 5 июня.

Таким образом заммэра прокомментировал результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, объявленные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Заместитель мэра отметил, что в рейтинге учитывались показатели качества и уровня развития инфраструктуры, ресурсы для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности. По словам Андрея Бочкарева, в столице ведется постоянная работа по сокращению числа процедур и сроков предоставления услуг.

— Москва остается лидером в нашей стране по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Во многом этому способствовала проделанная работа по цифровизации строительной отрасли и снижению административных барьеров, — сказал заммэра.

Он добавил, что столица выступает флагманом в этом вопросе среди городов и субъектов страны.

Андрей Бочкарев рассказал, что застройщики могут получить все необходимые услуги в электронном виде — на портале mos.ru. Он подчеркнул, что сроки предоставления услуг в сфере строительства значительно сократились.

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