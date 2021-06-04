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Андрей Бочкарев заявил, что первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская — Курская завершен
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев заявил, что первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская — Курская завершен

Юлия Павлушова

Город
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Каланчёвская Карта всех событий

Первый этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская — Курская завершен. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в первый этап реконструкции вошло строительство однопутного железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, а также подпорных стен вдоль четвертого пути.

Второй этап работ намечен на июль. На участке построят первый, второй и третий главные пути, а также реконструируют станцию Каланчевская — здесь появится пересадочный узел.

— Реконструкция позволит в два раза увеличить пропускную способность участка, благодаря чему будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Ранее был утвержден проект развития территорий около станций Тушинская и Трикотажная МЦД-2.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Станцию Поклонная МЦД-4 построят до конца 2022 года

строительствоАндрей БочкаревМЦД-4
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