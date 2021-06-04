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Сергей Собянин рассказал, как освоение промзон сказывается на приросте жилья в столице
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал, как освоение промзон сказывается на приросте жилья в столице

Анастасия Колоскова

Город

Прирост жилья в столице на 60 процентов обеспечивается за счет освоения бывших промышленных зон. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Прирост жилья в городе, ... думаю, 60 процентов как раз за счет комплексного освоения промзон, — заявил мэр столицы в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин отметил, что на месте промзон должно появляться больше рабочих мест. По его словам, с этой целью в столице ввели специальные льготы для инвесторов.

— Платежи за то, что они строят жилье, которое поступает городу, мы им возвращаем, если они на эти деньги создают рабочие места, — пояснил глава города.

При этом он отметил, что чем дальше расположена промышленная зона от центра, там больше сумма возврата. По мнению мэра, подобная мера стимулирует к созданию большего количества рабочих мест в дальних районах.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о развитии территории бывших промзон, отметив, что с начала этого года на их территории было введено в эксплуатацию около 1,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости.

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промзонареорганизация промзоныСергей Собянин
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