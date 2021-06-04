Более 1,5 тысячи рабочих мест появится после реорганизации бывшей промзоны «Коровино»

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Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

Договор о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны «Коровино» подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 4 июня.

— В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет реализовано комплексное развитие территории промзоны «Коровино», общая площадь которой составит почти пять гектаров. Инвестиции в проект превысят пять миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — почти 500 миллионов рублей в год, также будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест, — рассказал заммэра.

Уточняется, что на территории промзоны планируют возвести более 80 тысяч квадратных метров недвижимости. Проект будет реализован в 2028 году, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи рабочих мест создадут на территории бывшей промзоны «Кунцево».

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