Около 1,5 тысячи рабочих мест создадут на территории бывшей промзоны «Кунцево»
Около 1,5 тысячи рабочих мест появится в результате комплексного развития промзоны в Кунцево. Соответствующая договоренность была достигнута между мэром Москвы Сергеем Собяниным и директором АО «Главстрой» Андреем Васильевым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.
На указанной территории планируют построить около 600 тысяч квадратных метров жилья, четверть из которых используют для переселения горожан по программе реновации. Срок реализации проекта составит 11 лет, а инвестируют в него 100 миллиардов рублей.
Промзона располагается между улицами Молодогвардейской и Бобруйской, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что бывшую промзону «Южный порт» реорганизуют в Москве за 27 миллиардов рублей.
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