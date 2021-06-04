Наталья Сергунина: МИК заключил международные соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский инновационный кластер (МИК) подписал соглашения о сотрудничестве с международными технологическими партнерами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в пятницу, 4 июня.

— Соглашения заключены с организациями из Катара и Казахстана. Договоренности касаются комплекса совместных программ в сфере современных технологий, — рассказала заммэра.

Так, с каждым из партнеров планируется провести двусторонние технологические конкурсы, которые объединят вузы, стартапы и корпорации. Лучшие решения могут реализовать в Москве, Дохе и Нур-Султане.

МИК договорился сотрудничать с Международным финансовым центром Катара для развития проектов, формирующих цифровой ландшафт будущего. В рамках партнерства столичные предприятия получат дополнительные возможности поиска инвесторов и рынка сбыта в Катаре и на Ближнем Востоке.

Кроме того, кластер заключил соглашение с компанией Fintech Hub Limited, которая является представителем международного финансового центра «Астана». Оно предусматривает возможность создания совместных финансово-технологических центров, а также центров искусственного интеллекта и больших данных для предприятий Евразийского экономического союза, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что власти Москвы заключили соглашение с McDonald's о сотрудничестве в сфере экологии.

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