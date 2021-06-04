Сергей Собянин заявил, что Москва каждые 10 лет «растет» на миллион человек

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Каждые 10 лет столица «растет» на миллион человек, а Подмосковье — на полмиллиона. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

Прирост населения Московской области обсуждался в рамках сессии «Качественный рост: развитие агломераций в ответ на глобальные вызовы».

— Москва каждые 10 лет вбирает миллион человек, растет на миллион человек, и Подмосковье — еще на полмиллиона, — цитирует Сергея Собянина РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин заявил, что большинство отраслей бизнеса Москвы развились во время пандемии.

Читайте также: Сергей Собянин заявил, что Москва обеспечивает экономическое развитие в условиях пандемии