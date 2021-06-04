Сергей Собянин заявил, что большинство отраслей бизнеса Москвы развились во время пандемии
Большинство отраслей бизнеса столицы сделали шаг вперед после пандемии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 4 июня.
Глава города добавил, что это стало возможным благодаря мужеству и профессионализму предпринимателей. Сергей Собянин выразил благодарность бизнесменам, которым удалось сделать шаг вперед в сложных условиях.
— Огромное количество предприятий не ухудшили свои экономические показатели, а наоборот, улучшили. Большинство отраслей сделали шаг вперед. И это в первую очередь благодаря мужеству, умению, профессионализму и той огромной конкурентной среде, которая есть в Москве, — цитирует главу города РИА Новости.
Сергей Собянин уточнил, что в городе работает около 800 тысяч предпринимателей.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить новые ограничения по COVID.
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