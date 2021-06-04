Сергей Собянин заявил, что большинство отраслей бизнеса Москвы развились во время пандемии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Большинство отраслей бизнеса столицы сделали шаг вперед после пандемии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 4 июня.

Глава города добавил, что это стало возможным благодаря мужеству и профессионализму предпринимателей. Сергей Собянин выразил благодарность бизнесменам, которым удалось сделать шаг вперед в сложных условиях.

— Огромное количество предприятий не ухудшили свои экономические показатели, а наоборот, улучшили. Большинство отраслей сделали шаг вперед. И это в первую очередь благодаря мужеству, умению, профессионализму и той огромной конкурентной среде, которая есть в Москве, — цитирует главу города РИА Новости.

Сергей Собянин уточнил, что в городе работает около 800 тысяч предпринимателей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить новые ограничения по COVID.

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