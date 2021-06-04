Сергей Собянин заявил, что Москва обеспечивает экономическое развитие в условиях пандемии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Беспрецедентные вызовы пандемии не остановили экономическое развитие Москвы. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин на презентации результатов национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ на Петербургском международном экономическом форуме.

— Мы после двух–трех месяцев шока раскрыли возможность работы всех отраслей: и строительства, и промышленности, и торговли, и услуг. И уже в течение года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, выдерживаем этот тренд, — цитирует главу столицы РИА Новости.

Сергей Собянин добавил, что медицинская система города испытывает дополнительную нагрузку уже в течение года из-за пандемии. Однако это не повлияло на работу сектора экономики.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, как сделать Москву лучшим городом земли.

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