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Сергей Собянин назвал заботу о жителях Москвы главным приоритетом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин назвал заботу о жителях Москвы главным приоритетом

Иван Юминов

Город

Главным приоритетом мэра должна быть забота о жителях города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 3 июня.

— Сегодня на ПМЭФ ведущий дискуссии Владимир Мау спросил меня: что важнее для мэра — экономическое развитие города или качество жизни горожан? Одно без другого немыслимо, но главное, конечно, — забота о жителях, — рассказал глава города.

Москва в первую очередь соревнуется с другими мегаполисами за людей и качество жизни, а не за высокие места в рейтингах. За последние десять лет инвестиции в экономику столицы выросли почти в три раза, добавил мэр. Города, которые смогли достичь высокого качества жизни, являются лидерами экономического роста, отметил глава города.

Ранее Собянин заявил, что столичные власти занимаются построением города любви.

Читайте также: Сергей Собянин: Города начали конкурировать за людей, чтобы быть лучшими по качеству жизни

жители столицыСергей Собянинзабота
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