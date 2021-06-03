«Сейчас мы строим город любви»: Сергей Собянин — о Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные власти занимаются построением города любви. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Когда власть говорит, что «мы занимаемся любовью» в том смысле, что мы создаем город любви — это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви, — рассказал глава города.

Определить, является ли город плохим или хорошим, можно по числу прибывающих и убывающих из него людей, добавил мэр. Сейчас создается другая парадигма города, в ее рамках он становится городом общей эмоции, который любят или не любят, приводит слова Собянина РИА Новости.

Ранее мэр заявил, что города начали конкурировать за людей, чтобы быть лучшими по качеству жизни.

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