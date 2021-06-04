Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин рассказал о том, как сделать Москву лучшим городом земли
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о том, как сделать Москву лучшим городом земли

Юлия Павлушова

Город

Москва является самым большим городом Европы и одним из крупнейших городов в мире. При ее развитии необходимо конкурировать с мегаполисами — Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями северо-востока столицы.

Глава города добавил, что столица «просто обязана быть лучше других». Одна из причин — молодое поколение. По мнению Сергея Собянина, город должен отвечать запросам прогрессивных и умных молодых людей.

— Они могут уехать куда угодно, устраиваться на работу куда угодно. Они хорошо владеют иностранными языками, хорошо адаптированы. И если город не может конкурировать с лучшими городами, не может соответствовать, то из него постепенно вымывается самое лучшее: самые интересные люди, самые креативные, самые продвинутые, — подчеркнул мэр.

Сергей Собянин отметил, что город становится лучше, собирая людей, которые смогут реализовать перспективные проекты и внести вклад в его развитие. Он напомнил, что в городе ведется работа над масштабными инициативами по благоустройству территорий, улучшению сфер образования и здравоохранения.

— Сделать один двор очень легко, а сделать 22 тысячи дворов в Москве — очень сложно. Сделать одну пешеходную улицу легко, а сделать их сотни в городе — очень сложно. И тогда масштаб огромен. Но у нас и команда сильная, и москвичи — люди трудолюбивые, профессиональные, креативные. Поэтому я уверен, что у нас все получится. Москва будет лучшим городом земли, — сказал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин назвал заботу о жителях Москвы главным приоритетом.

Читайте также: «Сейчас мы строим город любви»: Сергей Собянин — о Москве

мегаполисМоскваСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Все мнения
О проекте