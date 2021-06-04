Сергей Собянин рассказал о том, как сделать Москву лучшим городом земли

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва является самым большим городом Европы и одним из крупнейших городов в мире. При ее развитии необходимо конкурировать с мегаполисами — Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями северо-востока столицы.

Глава города добавил, что столица «просто обязана быть лучше других». Одна из причин — молодое поколение. По мнению Сергея Собянина, город должен отвечать запросам прогрессивных и умных молодых людей.

— Они могут уехать куда угодно, устраиваться на работу куда угодно. Они хорошо владеют иностранными языками, хорошо адаптированы. И если город не может конкурировать с лучшими городами, не может соответствовать, то из него постепенно вымывается самое лучшее: самые интересные люди, самые креативные, самые продвинутые, — подчеркнул мэр.

Сергей Собянин отметил, что город становится лучше, собирая людей, которые смогут реализовать перспективные проекты и внести вклад в его развитие. Он напомнил, что в городе ведется работа над масштабными инициативами по благоустройству территорий, улучшению сфер образования и здравоохранения.

— Сделать один двор очень легко, а сделать 22 тысячи дворов в Москве — очень сложно. Сделать одну пешеходную улицу легко, а сделать их сотни в городе — очень сложно. И тогда масштаб огромен. Но у нас и команда сильная, и москвичи — люди трудолюбивые, профессиональные, креативные. Поэтому я уверен, что у нас все получится. Москва будет лучшим городом земли, — сказал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин назвал заботу о жителях Москвы главным приоритетом.

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