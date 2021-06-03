Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить новые ограничения по COVID
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить новые ограничения по COVID

Иван Юминов

Город

Столичные власти не планируют вводить новые меры из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 июня.

— Нет, мы никаких дополнительных мер вводить не планируем, — рассказал глава города.

Столичная система здравоохранения работает стабильно и может обеспечить решение проблем, связанных с коронавирусом, добавил мэр. Москва не вводит серьезных ограничительных мер почти год и будет продолжать действовать в этом духе, приводит слова Собянина Интерфакс.

Ранее мэр сообщил, что коллективный иммунитет от COVID-19 будет достигнут в Москве к осени.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Детские поликлиники в Москве перейдут на электронные медкарты с 2022 года

МоскваСергей Собянинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте