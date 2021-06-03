Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить новые ограничения по COVID

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные власти не планируют вводить новые меры из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 июня.

— Нет, мы никаких дополнительных мер вводить не планируем, — рассказал глава города.

Столичная система здравоохранения работает стабильно и может обеспечить решение проблем, связанных с коронавирусом, добавил мэр. Москва не вводит серьезных ограничительных мер почти год и будет продолжать действовать в этом духе, приводит слова Собянина Интерфакс.

Ранее мэр сообщил, что коллективный иммунитет от COVID-19 будет достигнут в Москве к осени.

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