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Детские поликлиники в Москве перейдут на электронные медкарты с 2022 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Детские поликлиники в Москве перейдут на электронные медкарты с 2022 года

Иван Юминов

Город

Детские поликлиники столицы перейдут на электронные медицинские карты (ЭМК) с начала 2022 года. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 3 июня.

— С этого года в двух поликлиниках Москвы проводится эксперимент по ведению исключительно медицинских карт в электронном виде. У нас в планах, что с 1 января следующего года все детские поликлиники будут работать только с электронной медкартой, — рассказала заммэра.

Уточняется, что в картохранилищах создадут комнату отдыха для персонала, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Анастасия Ракова объяснила принципы цифровизации социальной сферы в столице.

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поликлиникаАнастасия Раковаэлектронная медицинская карта
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