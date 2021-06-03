Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин: Коллективный иммунитет от COVID-19 будет достигнут в Москве к осени
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин: Коллективный иммунитет от COVID-19 будет достигнут в Москве к осени

Иван Юминов

Город

Коллективный иммунитет от коронавируса будет достигнут в столице к осени. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 июня.

— Остались профилактические меры, все остальное мы уже давно (отменили — прим. «ВМ»), почти уже год как в нормальном движении работаем, — приводит слова главы города Интерфакс.

По его словам, массовые мероприятия — это те ограничения, которые остались. Мэр добавил, что, вероятно, ближе к осени будет достигнут коллективный иммунитет и произойдет отмена ограничений.

Ранее Сергей Собянин рассказал о динамичном развитии бизнеса Москвы после пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Владимир Ефимов рассказал о поддержке столицы в пандемию после ее высокой оценки EY

Сергей Собянинкоронавирусколлективный иммунитет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте