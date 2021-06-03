Сергей Собянин: Коллективный иммунитет от COVID-19 будет достигнут в Москве к осени

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Коллективный иммунитет от коронавируса будет достигнут в столице к осени. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 июня.

— Остались профилактические меры, все остальное мы уже давно (отменили — прим. «ВМ»), почти уже год как в нормальном движении работаем, — приводит слова главы города Интерфакс.

По его словам, массовые мероприятия — это те ограничения, которые остались. Мэр добавил, что, вероятно, ближе к осени будет достигнут коллективный иммунитет и произойдет отмена ограничений.

Ранее Сергей Собянин рассказал о динамичном развитии бизнеса Москвы после пандемии.

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