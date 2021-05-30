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Сергей Собянин рассказал о динамичном развитии бизнеса Москвы после пандемии
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о динамичном развитии бизнеса Москвы после пандемии

Анастасия Волоснова

Город

Столичный бизнес успешно восстанавливается после пандемии коронавируса, в том числе благодаря городским и федеральным мерам поддержки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По его словам, бизнес в Москве начинает динамично «набирать обороты».

— Конечно, не все смогли пережить эту ситуацию, но большинство — да. Благодаря поддержке, которую оказывали президент, правительство, выпуская один пакет мер поддержки за другим. Правительство Москвы поддерживало и развивало эти меры поддержки, — отметил глава города.

Он подчеркнул, что поддержка со стороны властей позволила не «закрывать» город в год пандемии.

Напомним, в 2020 году столичные власти приняли пять пакетов антикризисных мер. В частности, для предпринимателей Москвы отменили платежи за аренду, бизнесменам предлагали компенсации налога и помощь в кредитовании. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса могли рассчитывать на гранты и субсидии.

Ранее сообщалось, что порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов утвердили в Москве.

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