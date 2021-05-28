Москвичей пригласили пройти онлайн-курс, как стать самозанятым

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Москвичи могут пройти бесплатный онлайн-курс «Начни свое дело: как стать самозанятым». Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в пятницу, 28 мая.

— В столице уже более 615 тысяч человек оценили преимущества применения налога на профессиональный доход и оформили соответствующий статус. Все самозанятые отмечают удобство регистрации через мобильное приложение, льготную ставку, отсутствие бумажной волокиты и отчетности, возможность совмещать с основной трудовой деятельностью, — рассказал руководитель ведомства.

Курс состоит из шести вебинаров. На них, в частности, расскажут о подходящих видах деятельности для регистрации, способах уплаты налогов и оформления документов, а также об этапах регистрации в приложении «Мой налог». Кроме того, слушатели смогут узнать о сервисах страхования бизнеса или здоровья и мерах поддержки от государства.

В конце обучения слушатели получат сертификат. Курс начнется 1 июня, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что центр «Моя карьера» открыл обучающий курс по созданию сайтов для мам.

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