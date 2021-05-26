Сервис «Обучение и образование» открыли на сайте Московского инновационного кластера

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На сайте Московского инновационного кластера (МИК) открылся новый сервис «Обучение и образование» с заданиями и видеокурсами по ключевым цифровым направлениям. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Чтобы получить доступ к образовательным программам, пользователи должны зарегистрироваться на платформе i.moscow. В настоящее время на сервисе открыт доступ к 21 онлайн-курсу в сфере маркетинга, программирования и рекламы.

— Новый сервис ― это важное направление развития платформы i.moscow для частных лиц в сфере образования и обучения. Его цель ― создать площадку, где у новаторов в Москве будет целый ряд понятных и удобных инструментов для реализации своего потенциала, — отметил Фурсин.

По его словам, с ноября 2020 года к МИК присоединилось около 18 тысяч человек. Отмечается, что первым партнером сервиса стала платформа GeekBrains, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали, как город помогает начать бизнес.

Читайте также: Число безработных в Москве уменьшилось почти на 50 процентов с начала 2021 года