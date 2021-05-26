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Число безработных в Москве уменьшилось почти на 50 процентов с начала 2021 года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Число безработных в Москве уменьшилось почти на 50 процентов с начала 2021 года

Анастасия Волоснова

Город

Число безработных в Москве уменьшилось на 45,8 процента с начала текущего года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что ситуация на столичном рынке труда стабилизировалась. Уровень безработицы в Москве снизился с начала 2021 года на 0,61 процентного пункта — до 0,71 процента на конец апреля.

— Наибольший прирост принятого на работу персонала по сравнению с прошлогодним апрелем зафиксирован в динамично развивающихся отраслях: разработке программного обеспечения — 35,9 тысячи человек, здравоохранении — 30,3 тысячи человек, строительстве и розничной торговле — по 22 тысячи человек, оптовой торговле — 20,9 тысячи сотрудников, — подчеркнул Владимир Ефимов.

Кроме того, на рынке труда Москвы снизился уровень напряженности на 28,7 процента. Всего количество предложений на рынке труда выросло на 39 процентов.

— В Москве в апреле текущего года на одну вакансию приходилось шесть резюме, в то время как в апреле 2020 года — 12 резюме на вакансию, — отметил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

В свою очередь средняя зарплата москвичей увеличилась на 8,9 процента по сравнению с 2020 годом.

Ранее сообщалось, что почти 37 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости.

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РаботабезработицаВладимир Ефимов
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