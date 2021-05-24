Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Цифровую экосистему для самозанятых запустили в столице
Фото: freepik.com

Цифровую экосистему для самозанятых запустили в столице

Анастасия Колоскова

Город

На сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) начала работу новая цифровая экосистема «Все о самозанятости от а до я», которая включает всю необходимую информацию для тех, кто имеет статус самозанятых или планирует его получить. Об этом сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

— Популярность специального налогового режима для самозанятых среди москвичей продолжает расти: ежемесячно этот статус получают более 25 тысяч человек. Общее число самозанятых в Москве уже превысило 600 тысяч. Поэтому для нас крайне важно было создать городскую цифровую экосистему с целью популяризации данного налогового режима среди москвичей, дать им решения для открытия и развития своего дела, — цитирует главу Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Проект «Все о самозанятости от а до я» станет агрегатором мер поддержки, обучающих программ и услуг. Здесь можно узнать, как стать самозанятым, и получить необходимые ссылки, чтобы зарегистрироваться в этом качестве онлайн через приложение «Мой налог», на сайте налоговой службы или через мобильные приложения банков-партнеров.

Помочь выбрать сферу деятельности позволят собранные в экосистеме полезные материалы, некоторые из них представляют собой готовые решения для открытия собственного дела.

В отдельный блок вынесены меры поддержки, предусмотренные для самозанятых, среди которых льготные кредиты, скидки на аренду и возможность участвовать в госзакупках. Помимо этого, здесь представлены онлайн-продукты, позволяющие упростить ведение бизнеса.

В цифровую экосистему интегрированы пользующиеся популярность сервисы по продвижению услуг и поиску заказов и другие инструменты. Воспользоваться всем функционалом экосистемы можно, зарегистрировавшись на портале mbm.mos.ru.

Ранее депутат Госдумы предложил повысить лимит дохода для самозанятых при наличии у них детей.

Читайте также: Бесплатные образовательные мероприятия для самозанятых проведут в Москве

новый сервиссамозанятыеподдержка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте