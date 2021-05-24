Цифровую экосистему для самозанятых запустили в столице

Фото: freepik.com

На сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) начала работу новая цифровая экосистема «Все о самозанятости от а до я», которая включает всю необходимую информацию для тех, кто имеет статус самозанятых или планирует его получить. Об этом сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

— Популярность специального налогового режима для самозанятых среди москвичей продолжает расти: ежемесячно этот статус получают более 25 тысяч человек. Общее число самозанятых в Москве уже превысило 600 тысяч. Поэтому для нас крайне важно было создать городскую цифровую экосистему с целью популяризации данного налогового режима среди москвичей, дать им решения для открытия и развития своего дела, — цитирует главу Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Проект «Все о самозанятости от а до я» станет агрегатором мер поддержки, обучающих программ и услуг. Здесь можно узнать, как стать самозанятым, и получить необходимые ссылки, чтобы зарегистрироваться в этом качестве онлайн через приложение «Мой налог», на сайте налоговой службы или через мобильные приложения банков-партнеров.

Помочь выбрать сферу деятельности позволят собранные в экосистеме полезные материалы, некоторые из них представляют собой готовые решения для открытия собственного дела.

В отдельный блок вынесены меры поддержки, предусмотренные для самозанятых, среди которых льготные кредиты, скидки на аренду и возможность участвовать в госзакупках. Помимо этого, здесь представлены онлайн-продукты, позволяющие упростить ведение бизнеса.

В цифровую экосистему интегрированы пользующиеся популярность сервисы по продвижению услуг и поиску заказов и другие инструменты. Воспользоваться всем функционалом экосистемы можно, зарегистрировавшись на портале mbm.mos.ru.

Ранее депутат Госдумы предложил повысить лимит дохода для самозанятых при наличии у них детей.

Читайте также: Бесплатные образовательные мероприятия для самозанятых проведут в Москве