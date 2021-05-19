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Бесплатные образовательные мероприятия для самозанятых проведут в Москве
Фото: freepik.com

Бесплатные образовательные мероприятия для самозанятых проведут в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице впервые проведут бесплатные образовательные мероприятия «Я — самозанятый». Цикл занятий был организован ГБУ «Малый бизнес Москвы» совместно с центром занятости населения «Моя работа».

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, число жителей столицы, которые применяют налог на профессиональный доход, составляет более 600 тысяч.

— В рамках обучающей программы участники разберут наиболее популярные и востребованные профессии для самозанятых. Мероприятия в офлайн- и онлайн-формате запланированы до конца года, — сказал глава департамента.

Цикл стартует 19 мая очной встречей. Участникам расскажут о наиболее востребованных дистанционных профессиях, о трендах удаленной работы, а также выяснят, какими должны быть первые шаги для открытия своего дела, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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