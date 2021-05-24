Депутат Госдумы предложил повысить лимит дохода для самозанятых при наличии у них детей

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В России следует повышать лимиты доходов самозанятых граждан с детьми, которые выплачивают налоги. Такую идею высказал депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова.

В своем обращении депутат напомнил о проекте 2020 года, в рамках которого все регионы России стали участниками экспериментального налогового режима «Налог на профессиональную деятельность».

Эксперимент позволил самозанятым гражданам пользоваться льготными налоговыми условиями, при которых им было необходимо уплачивать налог по ставке 4 процента при работе с физическими лицами и 6 процентов при работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Кроме того, в рамках проекта был установлен лимит ежегодного дохода в размере 2,4 миллиона рублей. Превышая лимит, самозанятый теряет возможность пользоваться льготным налоговым режимом до конца календарного года.

Депутат отметил, что данные ограничения не учитывают факт наличия или отсутствия у самозанятых граждан детей. Родитель нескольких детей вынужден выполнять те же условия о лимите дохода, что и бездетный работник.

В связи с этим Власов попросил Минфин оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых на 0,4 миллиона рублей за наличие у них несовершеннолетнего ребенка, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что решение о полной оплате больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от стажа проработают до 1 июля.

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