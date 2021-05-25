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Около 150 тысяч москвичей могут получить статус самозанятых к концу года
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Около 150 тысяч москвичей могут получить статус самозанятых к концу года

Кирилл Николаев

Город

Число самозанятых в Москве к концу 2021 года может превысить отметку в 700 тысяч человек. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, в настоящее время в Москве насчитывается 615 тысяч самозанятых. Ожидается, что еще около 150 тысяч жителей столицы получат этот статус к концу года.

Фурсин добавил, что власти воспринимают регистрацию жителей Москвы в качестве самозанятых как тренд. В городе этот статус ежемесячно получают около 30 тысяч человек. При этом Фурсин отметил, что темп регистрации самозанятых в Москве может снизиться в дальнейшем, сообщает Интерфакс.

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самозанятыеАлексей ФурсинМосква
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