Около 150 тысяч москвичей могут получить статус самозанятых к концу года

Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Число самозанятых в Москве к концу 2021 года может превысить отметку в 700 тысяч человек. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, в настоящее время в Москве насчитывается 615 тысяч самозанятых. Ожидается, что еще около 150 тысяч жителей столицы получат этот статус к концу года.

Фурсин добавил, что власти воспринимают регистрацию жителей Москвы в качестве самозанятых как тренд. В городе этот статус ежемесячно получают около 30 тысяч человек. При этом Фурсин отметил, что темп регистрации самозанятых в Москве может снизиться в дальнейшем, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Более 300 компаний участвуют в разработке инновационных проектов в Москве