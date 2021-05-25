Более 300 компаний участвуют в разработке инновационных проектов в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столичных проектах по инновационному развитию городской среды принимают участие более 300 компаний-разработчиков. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На сегодняшний день инновационные продукты тестируются более чем на 100 площадках столицы — как частных, так и коммерческих. К этим продуктам относятся интеллектуальные системы учета энергосбережения, умные скамейки и мусорные баки, а также системы электронного медосмотра и многое другое.

По словам Алексея Фурсина, все эти проекты объединены программой пилотирования в городской среде, в рамках которой совместно работают городские и частные организации.

— В ее базе больше тысячи инновационных решений, которые можно протестировать на 117 московских площадках. На данный момент 66 пилотных тестирований завершено, а еще 37 находится на стадии реализации, — цитируют главу департамента на официальном сайте мэра столицы.

В настоящее время в программу пилотирования инновационных проектов уже вступили более 300 компаний-разработчиков. Проект дает им возможность оценить эффективность и конкурентоспособность своих технологических решений.

Более подробную информацию о разрабатываемых инновационных проектах городской среды можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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