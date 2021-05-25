Центр «Моя карьера» открыл обучающий курс по созданию сайтов для мам

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В центре «Моя карьера» открыли новый курс «Создание сайта на базе конструктора» для женщин с детьми. Об этом рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Бесплатная образовательная программа начнется 1 июня и будет идти в течение месяца. В курс входят десять очных занятий. Специалисты будут рассказывать женщинам, как освоить профессию веб-дизайнера, чтобы они могли получить возможность дополнительного заработка.

— Навык работы на бесплатном конструкторе сайтов — простое, удобное и практичное решение для тех, кто планирует создавать виртуальные площадки для себя или своих клиентов. Особенно этот навык актуален для самозанятых, которые не всегда могут заплатить за разработку собственного интернет-ресурса, — отметила Ирина Швец.

По ее словам, эксперты объяснят мамам, что сделать сайт можно даже без глубоких навыков программирования. Участниц курса будут учить создавать и оформлять сайты, регистрировать и подключать хостинг, работать с виджетами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что «Техноград» на ВДНХ представил онлайн-курс по быстрому поиску работы.

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