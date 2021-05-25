«Техноград» на ВДНХ представил онлайн-курс по быстрому поиску работы

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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ представил онлайн-курс «Как найти работу за месяц», который посвящен быстрому и эффективному трудоустройству. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Программа стартует 26 мая и продлится до 12 июня 2021 года. Для участия москвичам необходимо пройти предварительную регистрацию. После обучения слушатели курса получат электронные сертификаты.

— После пандемии рынок труда изменился, и у соискателей открылись новые карьерные возможности. Под руководством HR-эксперта слушатели курса смогут изучить их, чтобы реализовать имеющийся опыт в другой профессиональной области, — отметил Алексей Фурсин.

Уточняется, что все шесть вебинаров курса будет вести HR-специалист Гарри Мурадян. На первых занятиях он расскажет, как правильно выбрать направление для своей карьеры и начать развиваться, используя свои связи. Третья и четвертая лекция будут посвящены созданию резюме и подготовке к собеседованию. На последних занятиях участники курса разберут проблемные темы и получат ответы на волнующие вопросы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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