Бывшую промзону «Южный порт» реорганизуют в Москве за 27 миллиардов рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Южный порт – грузовой причал Карта всех событий

Объем инвестиций в комплексное развитие территории бывшей промзоны «Южный порт» превысит 27 миллиардов рублей. Работы проведут в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Об этом в четверг, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Здесь собираются построить объекты площадью 385 тысяч квадратных метров. Причем 247 тысяч «квадратов» отдадут под промышленную застройку, а под общественно-деловую — 138 тысяч.

— Бюджетный эффект составит порядка 1,9 миллиарда рублей в год, — подчеркнул Владимир Ефимов.

Уточняется, что реализация проекта займет 12 лет. Это даст Москве 6,54 тысячи рабочих мест.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о развитии территории бывших промзон Москвы.

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