«Ударный год»: Петр Бирюков рассказал о планах по благоустройству города
Нынешний год станет «ударным» по части благоустройства столицы. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в 2021 году в Москве благоустроят около пяти тысяч различных объектов — от дворов до крупных парков. В работах задействовано около 40 тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники.
— Наша цель и задача — выполнить основной объем работ до 1 сентября, — цитирует Петра Бирюкова Интерфакс.
Ранее сообщалось, что пять столичных набережных отремонтируют до середины ноября.
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