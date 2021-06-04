«Ударный год»: Петр Бирюков рассказал о планах по благоустройству города

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Нынешний год станет «ударным» по части благоустройства столицы. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в 2021 году в Москве благоустроят около пяти тысяч различных объектов — от дворов до крупных парков. В работах задействовано около 40 тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники.

— Наша цель и задача — выполнить основной объем работ до 1 сентября, — цитирует Петра Бирюкова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что пять столичных набережных отремонтируют до середины ноября.

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