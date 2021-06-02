Пять столичных набережных отремонтируют до середины ноября

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Россия, Москва, Пречистенская набережная Карта всех событий

До середины ноября в столице проведут ремонт пяти набережных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 2 июня.

Он отметил, что в настоящее время ведется ремонт Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко. В ближайшее время работу начнутся на Лужнецкой набережной.

— Еще в списке объектов этого года Пречистенская и Кремлевская набережные, всего отремонтируем более 240 тысяч погонных метров швов, — пояснил заммэра, уточнив, что расшивка швов набережных проводится один раз в пять лет.

Он добавил, что ремонт позволит увеличить срок эксплуатации сооружений, швы которых повреждаются чаще всего из-за растущей в них травы.

— Разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению, — заметил Петр Бирюков.

Заммэра рассказал, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, после чего специалисты занимаются непосредственно расшивкой. Очищенные от наполнителя швы промывают, а затем заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.

Работы остаются практически незаметными для горожан, так как для них не требуется перекрытия движения, а строительные леса устанавливаются со стороны воды, заключил Бирюков.

Ранее Петр Бирюков сообщил о начале работ по комплексному благоустройству острова Балчуг.

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