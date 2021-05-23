Благоустройство территории возле станции метро «Бутырская» началось в Москве
Специалисты приступили к комплексному благоустройству территории рядом со станцией метро «Бутырская».
— Благодаря благоустройству у станции метро «Бутырская» у горожан появятся новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Отмечается, что работы по улучшению территории сосредоточатся в Огородном проезде, там будут организованы велосипедная и прогулочная дорожки.
В рамках благоустройства будет отремонтирован асфальт на проезжей части, также в порядок приведут тротуары, а «воздушные» провода спрячут в кабельную канализацию.
Важным элементом благоустройства станет скульптурная композиция «Гора, трава и камни», символизирующая бесконечное движение жизни.
На территории установят 178 фонарей, а также организуют новые парковочные места. Кроме того, в районе станции метро «Бутырская» разобьют более 970 квадратных километров цветников.
Работы планируется завершить в этом году.
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