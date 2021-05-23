Благоустройство территории возле станции метро «Бутырская» началось в Москве

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Бутырская Карта всех событий

Специалисты приступили к комплексному благоустройству территории рядом со станцией метро «Бутырская».

— Благодаря благоустройству у станции метро «Бутырская» у горожан появятся новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что работы по улучшению территории сосредоточатся в Огородном проезде, там будут организованы велосипедная и прогулочная дорожки.

В рамках благоустройства будет отремонтирован асфальт на проезжей части, также в порядок приведут тротуары, а «воздушные» провода спрячут в кабельную канализацию.

Важным элементом благоустройства станет скульптурная композиция «Гора, трава и камни», символизирующая бесконечное движение жизни.

На территории установят 178 фонарей, а также организуют новые парковочные места. Кроме того, в районе станции метро «Бутырская» разобьют более 970 квадратных километров цветников.

Работы планируется завершить в этом году.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Триумфальной площади.

Читайте также: Более 20 новых микроавтобусов социального такси запустили в Москве