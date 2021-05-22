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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Триумфальной площади
Фото: Сергей Киселев/ агентство городских новостей Москва

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Триумфальной площади

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Триумфальная площадь Карта всех событий

Триумфальная площадь стала «островком для отдыха» москвичей после благоустройства. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 22 мая.

Глава города напомнил, что площадь неоднократно меняла свой облик. В начале 2000-х годов на территории была расположена парковка, на которую регулярно жаловались местные жители, поэтому власти Москвы приняли решение благоустроить Триумфальную площадь.

После ремонтных работ и озеленения территория стала «одним из главных общественных пространств» в центре столицы, подчеркнул Сергей Собянин.

— Когда мы объявили конкурс на проект благоустройства, было много споров. В частности, критиковали качели. Но в итоге они пользуются большим успехом, — написал мэр.

По его словам, в настоящее время на площади организовано комфортное пешеходное и зеленое пространство.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии лодочных станций в парках Москвы.

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СтроительствоБлагоустройствоСергей Собянин
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