Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Триумфальной площади

Фото: Сергей Киселев/ агентство городских новостей Москва

Россия, Москва, Триумфальная площадь Карта всех событий

Триумфальная площадь стала «островком для отдыха» москвичей после благоустройства. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 22 мая.

Глава города напомнил, что площадь неоднократно меняла свой облик. В начале 2000-х годов на территории была расположена парковка, на которую регулярно жаловались местные жители, поэтому власти Москвы приняли решение благоустроить Триумфальную площадь.

После ремонтных работ и озеленения территория стала «одним из главных общественных пространств» в центре столицы, подчеркнул Сергей Собянин.

— Когда мы объявили конкурс на проект благоустройства, было много споров. В частности, критиковали качели. Но в итоге они пользуются большим успехом, — написал мэр.

По его словам, в настоящее время на площади организовано комфортное пешеходное и зеленое пространство.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии лодочных станций в парках Москвы.

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