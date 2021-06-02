Петр Бирюков: Стартовали работы по комплексному благоустройству острова Балчуг

Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Россия, Москва, остров Балчуг Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению комплексного благоустройства острова Балчуг. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 2 июня.

Он отметил, что работы стартовали на трех набережных — Софийской, Раушской, Космодамианской, а также в Фалеевском переулке и Репинском сквере. Немного раньше работы начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.

— Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения столичных набережных, цель которой — сделать территорию у воды комфортной и функциональной, — подчеркнул Петр Бирюков.

По его словам, с 2011 года были отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 километров. В исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от «Москвы-Сити» до Таганской площади.

Кроме того, заммэра рассказал, что в рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода уберут в подземные коллекторы. Это позволит улучшить визуальный облик пространства. Помимо этого, запланированы реконструкция водосточной сети и установка новых дождеприемных колодцев.

Видео: Комплекс городского хозяйства города Москвы

В ходе работ также обновят тротуары: их замостят гранитной плиткой, на проезжей части будет уложено прочное асфальтобетонное покрытие.

— Одна из особенностей реализуемого проекта — идея разделения пространства: на историческое — вдоль линии домов и современное — у воды, — отметил Петр Бирюков.

Он уточнил, что данную задачу решили реализовать с помощью установки разных уличных фонарей. При этом часть из них будет выполнена в старинном стиле, и по внешнему виду они будут напоминать газовые. Кроме того, парапеты набережных акцентируют специальной подсветкой, состоящей более чем из 500 светильников.

Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установят три комфортных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами. 15 навигационных стел помогут гостям столицы сориентироваться в обновленном районе города.

Петр Бирюков добавил, что зеленые насаждения вдоль всех набережных будут сохранены, дополнительно высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников. Они отделят тротуары от проезжей части, создав безопасную пешеходную зону. В районе также приведут в порядок газоны и разобьют 5,6 тысячи квадратных метров цветников.

Основные работы по благоустройству острова Балчуг планируется завершить к сентябрю 2021 года.

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