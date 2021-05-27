Около 200 московских дворов благоустроили на средства от платных парковок

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Студенческая улица Карта всех событий

Около 200 дворов благоустроили на средства от платных парковок в Москве в 2020 году. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На средства от платных парковок во дворах появились новые детские площадки. В этом году на благоустройство дворов и улиц во всех 125 районах столицы пойдут почти 7 миллиардов рублей, собранных от платных парковок. Пользователи портала «Активный гражданин» сами решат, что именно нужно обновить.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Все отчеты по проведенным работам и планы на будущее для вашего района можно посмотреть на сайтах префектур.

Читайте также: Подземный пешеходный переход построят на месте бывшей промзоны ЗИЛ

Около 17,5 миллиона квадратных метров недвижимости построят на территории бывших промзон