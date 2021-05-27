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Около 200 московских дворов благоустроили на средства от платных парковок
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Около 200 московских дворов благоустроили на средства от платных парковок

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Студенческая улица Карта всех событий

Около 200 дворов благоустроили на средства от платных парковок в Москве в 2020 году. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На средства от платных парковок во дворах появились новые детские площадки. В этом году на благоустройство дворов и улиц во всех 125 районах столицы пойдут почти 7 миллиардов рублей, собранных от платных парковок. Пользователи портала «Активный гражданин» сами решат, что именно нужно обновить.

Около 200 московских дворов благоустроили на средства от платных парковокФото: Telegram / Дептранс Москвы

Все отчеты по проведенным работам и планы на будущее для вашего района можно посмотреть на сайтах префектур.

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