Подземный пешеходный переход построят на месте бывшей промзоны ЗИЛ

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В Москве на территории бывшего завода имени Лихачева построят подземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Длина тоннельной части проектируемого перехода составит около 33 метров, в нем будет создано два лестничных схода, — заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Также он добавил, что для удобства маломобильных граждан спроектирован ряд мер, среди которых установка тактильных указателей, поручней илифтов рядом с лестничными сходами.

Помимо этого, будут выполнены прокладка дождевой канализации, кабельных линий электроснабжения, сетей связи, осуществят и комплексное благоустройство территории.

Благоустройство бывшей промтерритории ЗИЛ, как сообщает официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, — один из крупнейших проектов по реорганизации промышленных зон не только в России, но и в Европе. Завершить его планируют в 2028 году.

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