Двадцать новых индустриальных кварталов появится на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Проект «Индустриальные кварталы» позволит реорганизовать 20 территорий бывших промзон на севере столицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 4 июня.

— Общая площадь комплексного развития 20 участков на севере столицы составит более 278 гектаров. На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, общественно-деловая застройка, а также социальная инфраструктура, — рассказал заммэра.

Инвестиции составят почти 1,4 триллиона рублей, бюджетный эффект — более 160 миллиардов рублей в год. Кроме того, будет создано почти 80 тысяч рабочих мест, добавил Ефимов.

В ближайшие годы на севере Москвы благодаря реорганизации промзон появится 1,6 миллиона квадратных метров жилья, уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи рабочих мест появится после реорганизации бывшей промзоны «Коровино».

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