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Двадцать новых индустриальных кварталов появится на севере Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Двадцать новых индустриальных кварталов появится на севере Москвы

Иван Юминов

Город

Проект «Индустриальные кварталы» позволит реорганизовать 20 территорий бывших промзон на севере столицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 4 июня.

— Общая площадь комплексного развития 20 участков на севере столицы составит более 278 гектаров. На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, общественно-деловая застройка, а также социальная инфраструктура, — рассказал заммэра.

Инвестиции составят почти 1,4 триллиона рублей, бюджетный эффект — более 160 миллиардов рублей в год. Кроме того, будет создано почти 80 тысяч рабочих мест, добавил Ефимов.

В ближайшие годы на севере Москвы благодаря реорганизации промзон появится 1,6 миллиона квадратных метров жилья, уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи рабочих мест появится после реорганизации бывшей промзоны «Коровино».

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север Москвыреорганизация промзоныВладимир Ефимов
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