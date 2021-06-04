Сергей Собянин: Количество вредных выбросов в Москве уменьшилось более чем в два раза

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Количество вредных выбросов, которые могут быть опасны для здоровья людей, в Москве уменьшилось более чем в два раза за последние десять лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Несмотря на то, что Москва расширяется, экология в городе улучшается, отметил мэр столицы.

— С учетом того, что сейчас активно меняются технологии, во-первых, как я сказал, заводов стало меньше, производство стало другое, выбросов промышленных предприятий значительно меньше, но и двигатели у машин стали другими, и бензин другой, и требования другие, я имею в виду даже про личные автомобили, которые, кстати, дают до 90 процентов выбросов, — подчеркнул Сергей Собянин.

Он напомнил, что ранее столичные власти выпустили «зеленые» облигации. Данные ценные бумаги направлены на создание экологического транспорта в столице. Сергей Собянин отметил, что «зеленые» облигации были впервые запущены в России, поэтому на них появился большой спрос.

Напомним, поступления от размещения «зеленых» облигаций направляются исключительно на финансирование новых или уже существующих проектов и мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и приносящих пользу экологии.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи рабочих мест создадут на территории бывшей промзоны «Кунцево».

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