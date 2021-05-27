Сергей Собянин: Первые «зеленые» облигации выпустили в Москве

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Первые «зеленые» облигации выпустили на территории столицы. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

По словам главы города, объем первого выпуска облигаций составил 70 миллиардов. Средства столичные власти направят на проекты, которые помогут снизить вредные выбросы. Например, закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии.

— Это первый в России государственный «зеленый» выпуск, открывающий дорогу экологическому финансированию, — написал Сергей Собянин.

Напомним, «зеленые» облигации — это особый вид долговых ценных бумаг, поступления от размещения которых направляются исключительно на финансирование новых или уже существующих проектов и мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и приносящих пользу экологии.

Ранее Сергей Собянин рассказал о важности строительства социнфраструктуры в Новой Москве.

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