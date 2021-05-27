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Сергей Собянин представил новую концепцию московских библиотек
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин представил новую концепцию московских библиотек

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Воздвиженка, 3/5Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин представил новую концепцию столичных библиотек. Об этом он написал в четверг, 27 мая, в своем блоге.

В России 27 мая отмечают День библиотек — праздник для тех, кто любит книги, и тех, кто сделал эту любовь своей профессией, отметил глава города.

— Я от всей души поздравляю московских библиотекарей с профессиональным праздником. Ваш труд очень важен для нашего любимого города и миллионов москвичей! — сказал Сергей Собянин.

По его словам, в городе работает 1,6 тысячи самых разнообразных библиотек, среди которых встречаются всемирно известные — Российская государственная библиотека и Библиотека иностранной литературы.

Мэр пояснил, что ближе всего к москвичам находится городская сеть из 440 библиотек, которая располагается в основном в жилых районах. Общий фонд читален составляет 17,2 миллиона изданий.

Сергей Собянин представил новую концепцию московских библиотекФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На сегодняшний день в городе реализуется программа «Московские библиоцентры», в рамках которой проводятся комплексные ремонты помещений, закупается новое оборудование и мебель, а также меняется концепция библиотек.

Так, традиционные закрытые книгохранилища превращаются в городские гостиные, привлекательные для москвичей всех возрастов.

— Новая московская библиотека — это открытое пространство, где можно подойти к полке и выбрать любую понравившуюся книгу, — отметил глава города.

Он уточнил, что в столице заработал единый читательский билет. Горожане, которые зарегистрировались в одной библиотеке, теперь смогут пользоваться всеми читальнями Москвы. Жители столицы получили уже более 511 тысяч таких билетов.

Кроме того, горожане могут поучаствовать в проекте «Списанные книги», в рамках которого все желающие могут забрать из библиотеки издания насовсем.

В столице модернизированы уже 125 библиотек, добавил мэр.

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МоскваСергей Собянинбиблиотека
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