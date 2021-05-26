Сергей Собянин наградил предпринимателей Москвы премией «Прорыв года»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных предпринимателей ежегодной премией «Прорыв года». Об этом стало известно в среду, 26 мая.

— Мы с вами пережили непростые времена, весь мир пережил, все города и мы — Москва, и предпринимателям досталось. Я думаю, если не больше всего, то круто досталось, — рассказал глава города в ходе церемонии в Государственном Кремлевском дворце.

Столичному бизнесу удалось выжить и начать движение вперед, во многом, благодаря энергии и усилиям предпринимателей города, добавил мэр. В этом году подводятся итоги конкурса за 2020 год, для участия в нем подали более 4,4 тысячи заявок. Победителями стали десять компаний.

В число номинаций, среди прочего, входят «Гран-при года», «Молодой предприниматель года», «Социальный предприниматель года» и «Стартап года», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что около 500 миллиардов рублей поддержки получил бизнес в Москве в пандемию COVID-19.

Читайте также: Власти Москвы рассказали, как цифровые технологии помогали горожанам в пандемию