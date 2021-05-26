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Сергей Собянин наградил предпринимателей Москвы премией «Прорыв года»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин наградил предпринимателей Москвы премией «Прорыв года»

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных предпринимателей ежегодной премией «Прорыв года». Об этом стало известно в среду, 26 мая.

— Мы с вами пережили непростые времена, весь мир пережил, все города и мы — Москва, и предпринимателям досталось. Я думаю, если не больше всего, то круто досталось, — рассказал глава города в ходе церемонии в Государственном Кремлевском дворце.

Столичному бизнесу удалось выжить и начать движение вперед, во многом, благодаря энергии и усилиям предпринимателей города, добавил мэр. В этом году подводятся итоги конкурса за 2020 год, для участия в нем подали более 4,4 тысячи заявок. Победителями стали десять компаний.

В число номинаций, среди прочего, входят «Гран-при года», «Молодой предприниматель года», «Социальный предприниматель года» и «Стартап года», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что около 500 миллиардов рублей поддержки получил бизнес в Москве в пандемию COVID-19.

Читайте также: Власти Москвы рассказали, как цифровые технологии помогали горожанам в пандемию

предпринимателинаграждения и премииСергей Собянин
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