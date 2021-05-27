Сергей Собянин рассказал о важности строительства социнфраструктуры в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Сосенское, Николо-Хованская улица, 32 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о важности строительства социальной инфраструктуры в Новой Москве во время осмотра школы в жилом комплексе в поселении Сосенское в четверг, 27 мая.

По его словам, строящаяся школа возводится по уникальному для столицы проекту, как и детский сад, находящийся около нее. Глава города уточнил, что учреждения строятся по стандартам, которые предлагают быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и высокие технические возможности.

Сергей Собянин пояснил, что в Новой Москве ощущается нехватка школ и детских садов, несмотря на старания властей. Поэтому так важно строить подобные комплексы, уточнил мэр.

Он сообщил, что на присоединенных к столице территориях за последние годы было построено свыше 80 городских объектов.

— Важно, чтобы объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность, возводились параллельно строительству жилья, — сказал глава города.

Сергей Собянин добавил, что от новых столичных микрорайонов к метро «Прокшино» проложена дорога, которая готовится к открытию, сообщает Интерфакс.

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