Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Самарской областью

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами. Договоренность была достигнута в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

Уточняется, что документ развивает положения прошлого соглашения, которое было подписано в 2011 году. Он предусматривает расширение межрегиональной экономической интеграции, а также укрепление связей между регионами в различных сферах городской жизни.

Объем товарооборота между Москвой и Самарской областью составляет около 30 миллиардов рублей. С 2019 года в рамках выполнения столичного госзаказа самарские компании заключили около 3,6 тысячи контрактов на сумму 6,9 миллиарда рублей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Собянин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заключили соглашение о развитии 5G.

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