Сергей Собянин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заключили соглашение о развитии 5G
Соглашение о развитии в столице сетей подвижной радиотелефонной связи пятого поколения 5G подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Его заключили на Петербургском международном экономическом форуме.
В городе создадут индустриальный полигон 5G. Здесь будут прорабатывать сценарии использования технологии в разных отраслях экономики.
Также на полигоне апробируют искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальности в отрасли медицины и безопасности.
Ранее Сергей Собянин заявил, что большинство отраслей бизнеса Москвы развились во время пандемии.
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