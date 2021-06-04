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Сергей Собянин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заключили соглашение о развитии 5G
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заключили соглашение о развитии 5G

Юлия Павлушова

Город

Соглашение о развитии в столице сетей подвижной радиотелефонной связи пятого поколения 5G подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Его заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

В городе создадут индустриальный полигон 5G. Здесь будут прорабатывать сценарии использования технологии в разных отраслях экономики.

Также на полигоне апробируют искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальности в отрасли медицины и безопасности.

Ранее Сергей Собянин заявил, что большинство отраслей бизнеса Москвы развились во время пандемии.

Читайте также: Сергей Собянин заявил, что Москва обеспечивает экономическое развитие в условиях пандемии

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